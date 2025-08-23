VIDEO / Tottenham srušio Manchester City na Etihadu, Gvardiol i Kovačić izvan kadra

U derbiju 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham Hotspur je kao gost svladao Manchester City s 2-0.
Golove za londonski sastav postigli su Johnson (35) i Palhinha (45+2).
Luka Vušković ispratio je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve, dok Joško Gvardiol zbog lakše ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Cityja. Mateo Kovačić već je duže vrijeme izvan stroja zbog teže ozljede.
Tottenham je zasjeo na vrh ljestvice sa šest bodova, dok je City ostao na tri boda.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!