VIDEO / Nevjerojatan gol s centra u Premier ligi, a onda je uslijedio preokret za pamćenje

Podijeli :

Jedna od najboljih utakmica na Stadionu svjetlosti.

Sunderland i Bournemouth odigrali su jedan od najdramatičnijih u aktualnoj sezoni Premier lige.

Sunderland je pred svojim navijačima okrenuo 0:2 u 3:2 i skočio na četvrto mjesto ljestvice. Bournemouth je krenuo silovito. Već u 7. minuti Adli je iz blizine zabio nakon što je Evanilson pogodio stativu, a u 15. minuti Adams je briljantnim udarcem s centra matirao Roefsa za 0:2.

Domaći su povratak započeli u 30. minuti, kad je nakon prekršaja Scotta na Reinildu dosuđen jedanaesterac, a Le Fee je bio siguran s bijele točke. Odmah na startu drugog dijela Traore niskim udarcem iznenađuje Petrovića i poravnava na 2:2.

U međuvremenu, Evanilson je zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog zaleđa, pa je uslijedila kazna.

U 69. minuti Brobbey, netom nakon ulaska s klupe, glavom zabija nakon kornera Le Feea za potpuni preokret.

U dubokoj sudačkoj nadoknadi Bournemouth ostaje i s igračem manje jer je Cook dobio izravni crveni karton zbog udarca laktom u Sadikija.