VIDEO / Fernandes dominirao u pobjedi Man. Uniteda, s tribina ih bodrio Luke Littler

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver Images

U završnoj utakmici 15. kola Premier lige Manchester United očekivano je slavio kod Wolverhamptona 4:1.

Posljednjeplasirani sastav lige načeo je Fernandes u 25. minuti nakon što je Casemiro oduzeo loptu Andreu nadomak kaznenog prostora Wolvesa. Lopta je došla do Cunhe koji je odigrao za Fernandesa, a Portugalac se prvo poskliznuo pa u nastavku akcije sretno i spretno progurao loptu u mrežu.

U smiraj prvog poluvremena Wolvesi su izjednačili pogotkom Bellegardea, u drugoj minuti sudačke nadoknade.

U 52. minuti United je iz kontranapada vratio prednost. Dalot je uposlio Mbeuma koji je stigao do svog šestog pogotka u Premier ligi ove sezone.

Na 3:1 povisio je Mount u 63. minuti nakon asistencije Fernandesa.

Konačnih 4:1 postavio je Fernandes u 82. minuti preciznim udarcem s 11 metara.

Inače, Manchester United na ovoj je utakmici s tribina bodrio njihov veliki obožavatelj Luke Littler, najbolji pikadist svijeta.

Ovom je pobjedom Manchester skočio na šesto mjesto poretka s 25 bodova, isto koliko ima i petoplasirani Chelsea. Blizu je i četvrtoplasirani Crystal Palace (26), dok su naprijed Aston Villa (30), Manchester City (31) i Arsenal (33).