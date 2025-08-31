VIDEO / Drugi uzastopni poraz za City u Premier ligi, West Ham se probudio!

Podijeli :

Ne baš najbolji ulazak u sezonu za Manchester City...

Nakon što su u drugom kolu na domaćem terenu s 0:2 poraženi od Tottenhama, sada su na gostovanju kod Brightona odigrali upisali još jedan poraz te su preokretom izgubili 1:2.

Erling Haaland donio je Građanima vodstvo u 34. minuti, a onda je u drugom dijelu uslijedio preokret. Brighton je zaigrao puno bolje i krenuo stvarati pregršt prilika. To se isplatilo u 67. minuti kada je James Milner realizirao kazneni udarac kojeg je skrivio Nunes. U sudačkoj nadoknadi Gruda je ostao neobjašnjivo sam iza leđa obrane Cityja, prevario Trafforda i u praznu mrežu pogodio za 2:1 i veliko slavlje.

Prvu pobjedu u novoj sezoni Premier lige ostvario je West Ham koji je razbio Nottingham Forest na gostovanju 3:0. Zanimljivo, sva tri gola pala su u samoj završnici utakmice.

Prvo je u 84. minuti Bowen zabio za vodstvo Čekićara, a četiri minute kasnije Paqueta je povisio na 2:0 golom iz penala. Konačnih 3:0 donio je Wilson u sudačkoj nadoknadi.

Nešto kasnije još igraju Liverpool i Arsenal, dok će Aston Villa ugostiti Crystal Palace u Birminghamu.