Unted večeras hvata petu pobjedu u nizu, a jedan navijač željno iščekuje pozitivan ishod

Ilett, poznat na društvenim mrežama kao The United Strand, obećao je da se neće šišati dok United ne upiše pet pobjeda zaredom, što je sada blizu nakon četiri uzastopne pobjede pod Carrickom.

VIDEO / Manchester United dobio krila, rutinska pobjeda protiv Spursa na Old Traffordu

“Mogu reći da sam svjestan toga, da. Djeca su mi skrenula pozornost na to. To sigurno neće biti dio mog govora timu. Razumijem što se događa i nasmijava me, ali na kraju to neće imati nikakvog utjecaja”, rekao je Carrick uoči susreta.

Nakon pobjeda protiv Manchester Cityja, Arsenala, Fulhama i Tottenhama, Carrick očekuje drukčiji izazov protiv West Hama, koji se bori za ostanak.

“Mislim da u utakmicu morate ući razumijevajući situaciju obje momčadi. Tu smo sliku pokušali predstaviti igračima u svakoj dosadašnjoj utakmici, a tako će biti i za ovu. Različite utakmice donose različite stvari, a momčadi pri dnu ljestvice bore se za opstanak. Ali borimo se i mi, imamo se za što boriti, pa bi se to na neki način trebalo uravnotežiti. Pitanje je tko će na kraju izaći kao pobjednik”, dodao je.

Ilett je izazov započeo u listopadu 2024., u razdoblju velikih promjena u klubu, a s obzirom na prošlosezonsko 15. mjesto, niz od pet pobjeda tada je djelovao nemoguće.