Tudor u novim problemima pred gostovanje na Anfieldu: ‘Ovo nikad nisam vidio u karijeri’

Londonski klub nalazi se u teškoj borbi za ostanak u Premier ligi, a nakon četiri uzastopna poraza pod Tudorovim vodstvom njegova je budućnost neizvjesna. Momčad trenutno ima samo bod prednosti iznad zone ispadanja.

Legendarni Nijemac ne bi imao ništa protiv da naslijedi Tudora: ‘Tko ne bi želio taj posao?’ Oglasio se vratar Tottenhama kojeg je Tudor izvadio nakon samo 17 minuta

Za utakmicu na Anfieldu Tudor neće moći računati na nekoliko važnih igrača. Cristian Romero i João Palhinha izvan su kadra zbog protokola nakon potresa mozga nakon sudara glavama u utakmici protiv Atlético Madrida u Ligi prvaka. Ozlijeđeni su i Micky van de Ven te Yves Bissouma, dok Conor Gallagher ima temperaturu, ali u klubu se nadaju da bi mogao biti spreman.

“Uvijek se nešto dogodi. To je vrlo rijetko, nikad to nisam vidio u karijeri”, rekao je Tudor o brojnim izostancima. Dobra vijest je da se Destiny Udogie gotovo oporavio te bi se trebao vratiti za sljedeću utakmicu protiv Nottingham Foresta.

Govoreći o teškoj situaciji, Tudor je poručio: “Teško je, naravno. Ne samo zbog zadnje utakmice, nego zbog cijelog ovog razdoblja. Nije laka situacija, nije lak trenutak. Velik je izazov promijeniti stvari.

Kao i u svemu u životu, možete birati kako ćete gledati na situaciju. Možete plakati ili se boriti. Možete biti žrtva ili možete nešto promijeniti. To je poruka koju sam prenio igračima. Čaša je poluprazna ili polupuna. Oni koji se hrabro suoče s promjenama, postat će bolji ljudi i igrači. Rekao sam da se radi o svima nama, a ne o svim tim glupostima.”

Tottenham u nedjelju gostuje kod Liverpoola, dok njihovi izravni konkurenti za ostanak također imaju zahtjevne utakmice. West Ham u subotu dočekuje Manchester City, a Nottingham Forest u nedjelju igra protiv Fulhama.