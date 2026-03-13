Legendarni Nijemac ne bi imao ništa protiv da naslijedi Tudora: ‘Tko ne bi želio taj posao?’

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski trener Igor Tudor proživljava teške dane na klupi Tottenhama.

Tottenham je u posljednjih nekoliko tjedana nanizao šest poraza u svim natjecanjima, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od 5:2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka kod Atlético Madrida.

Iako je trener Igor Tudor na dužnosti tek oko mjesec dana, nakon četiri poraza u četiri utakmice već se govori o njegovoj smjeni. Govori se o brjnim nasljednicima, a na klupi londonskog kluba može se zamisliti legendarni Nijemac Jurgen Klinsmann.

U intervjuu za ESPN FC, Nijemac je otvoreno govorio o toj mogućnosti.

“Tko ne bi želio taj posao? To je Tottenham”, rekao je Klinsmann, koji je za Spurse igrao u sezoni 1994./95. i postigao 20 golova u 41 natjecateljskoj utakmici.

“Koga god da izaberu, potreban im je netko tko se može emocionalno povezati sa svima, tko poznaje klub, tko ga osjeća, tko osjeća ljude”, poručio je.

“Da bi se izvukli iz ove situacije, moraju razviti borbeni duh, onaj pravi, prljavi i ružni, a to se može postići jedino emocijama. Dakle, ne treba vam taktički genij ili nešto slično, već netko tko će sve pokrenuti, pozitivno pristupiti utakmicama i uvjeriti sve da im prijeti ispadanje u Championship.”

Klinsmann je bez posla otkako je završio jednogodišnji angažman kao izbornik Južne Koreje 2024. godine.