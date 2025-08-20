Tudor otpisao veznjaka kojeg je Juve platio 51 milijun eura, poznato gdje će nastaviti karijeru

Podijeli :

Photo by Sportinfoto/DeFodi Images by Guliver

Veznjak Juventusa Douglas Luiz (27) trebao bi sljedećih dana finalizirati prelazak u Nottingham Forest, objavili su talijanski mediji.

Brazilac je u Staru damu stigao prije godinu dana iz Aston Ville u transferu vrijednom 51 milijun eura. U engleskom klubu je proveo pet sezona te je zabio 22 gola i tome dodao 24 asistencije. Juve je puno očekivao od Brazilca, ali on se je na kraju pokazao kao jedan od najvećih promašaja torinskog kluba.

Arsenal u problemima: Kai Havertz pretrpio ozljedu koljena Jurićeva Atalanta dovela pojačanje iz Intera

Ni kod Thiaga Motte, niti kod Igora Tudora nije uspio postati standardni prvotimac. Iako mu ugovor vrijedi do lipnja 2029. godine, u Juveu su zaključili da ga je najbolje prodati dok još uvijek mogu dobiti značajnu odštetu za njega. Iako se je uprava Stare dame nadala iznosu od 40 milijuna eura, čini se da će pristati na ponuđenih 30 milijuna, navode talijanski mediji.

Douglas Luiz bi s Nottingham Forestom trebao potpisati petogodišnji ugovor, a imao bi i veću plaću negoli u talijanskom klubu.