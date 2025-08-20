Jurićeva Atalanta dovela pojačanje iz Intera

Podijeli :

xGrahamxHuntx via Guliver

Talijanska Atalanta, koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić, ovog je ljeta od prodaje igrača zaradila 104 milijuna eura, pa si bez problema može priuštiti pojačanja, a najnovije je poljski veznjak Nicola Zalewski.

Talijanski mediji navode da je poljski reprezentativac potpisao četverogodišnji ugovor s Atalantom, koja je za njega platila 17 milijuna eura odštete.

Zalewski je prošao omladinsku školu Rome, a u proljetnom dijelu prošle sezone bio je na posudbi u Interu, koji je u srpnju otkupio njegov ugovor za šest i pol milijuna eura. No, nakon samo 50 dana Inter ga je prodao Atalanti.

Zalewski je za poljsku reprezentaciju skupio 29 nastupa, te je upisao tri gola i sedam asistencija.