Jurićeva Atalanta dovela pojačanje iz Intera

Talijanska Atalanta, koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić, ovog je ljeta od prodaje igrača zaradila 104 milijuna eura, pa si bez problema može priuštiti pojačanja, a najnovije je poljski veznjak Nicola Zalewski.
Talijanski mediji navode da je poljski reprezentativac potpisao četverogodišnji ugovor s Atalantom, koja je za njega platila 17 milijuna eura odštete.
Zalewski je prošao omladinsku školu Rome, a u proljetnom dijelu prošle sezone bio je na posudbi u Interu, koji je u srpnju otkupio njegov ugovor za šest i pol milijuna eura. No, nakon samo 50 dana Inter ga je prodao Atalanti.
Zalewski je za poljsku reprezentaciju skupio 29 nastupa, te je upisao tri gola i sedam asistencija.
