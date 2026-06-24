Premierligaški veteran preselio u Tottenham: ‘Sve se odvijalo prilično brzo’

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svk_nir042 via Guliver

Engleski prvoligaš Tottenham potpisao je ugovor s iskusnim 37-godišnjim slovačkim vratarom Martinom Dubravkom, objavio je u srijedu klub iz Premier lige.

Dubravka će se pridružiti momčadi Roberta De Zerbija od 1. srpnja nakon isteka ugovora s Burnleyjem, gdje je prošle sezone odigrao 35 utakmica.

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“Sve se odvijalo prilično brzo i stvarno sam sretan što sam ovdje. Volio sam gledati Robertove momčadi tijekom godina i znam sve o njegovom stilu, viziji i fantastičnim navijačima ovdje”, rekao je Dubravka u izjavi.

Dubravka donosi bogato iskustvo u Premier ligi, nakon što je u Englesku stigao 2018. kada je potpisao za Newcastle United. U klubu je proveo sedam sezona, odigravši 179 utakmica prije nego što je prešao u Burnley 2025. godine.

Također je imao kratku posudbu u Manchester Unitedu 2022. godine, kada je momčad osvojila Liga kup. Također je odigrao 60 međunarodnih utakmica za Slovačku u svim natjecanjima.