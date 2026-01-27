Na pomolu spektakularan transfer: Palmer odlazi iz Chelseaja i potpisuje za rivala?

Iako se nakon dolaska iz Manchester Cityja 2023. godine nametnuo kao ključni igrač u Londonu, Palmer nije u potpunosti zadovoljan životom u prijestolnici.

U dvije i pol sezone za “Bluese” je zabio 41 gol i upisao 19 asistencija, zbog čega je praktički “nedodirljiv” i Chelsea bi razmotrio prodaju samo uz iznimno visoku ponudu. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 120 milijuna eura.

Ipak, The Sun navodi kako 23-godišnjaka muči nostalgija te bi pozdravio dolazak u United. Dodatni problem predstavlja ozljeda prepona zbog koje je ove sezone odigrao tek 12 ligaških utakmica i propustio pobjedu protiv Crystal Palacea.