VIDEO / Žestoka borba u Liverpoolu: Everton i Leeds remizirali

Podijeli :

Posljednji susret 23. kola engleskog nogometnog prvenstva između Evertona i Leeds Uniteda je završio bez pobjednika, 1-1.

Gosti su poveli u 28. minuti golom Jamesa Justina, a samo šest minuta kasnije moglo je biti i 2-0, no Dominic Calvert-Lewin je pogodio stativu.

Everton je izjednačio u 76. minuti golom Thierna Barryja, a korak do pobjede domaćin je bio dvije minute kasnije kada je udarac Idrisse Gueyea završio u okviru gola.

Everton je deseti sa 33 boda, a Leeds drži 16. poziciju sa sedam bodova manje.

Arsenal na vrhu vodi sa 50 bodova, četiri više od Manchester Cityja i Aston Ville.