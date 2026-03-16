Milner otkrio da mu je Klopp dao ključan savjet oko završetka karijere: ‘Odmori se’

Klopp i Milner

James Milner (40), rekorder po broju nastupa u Premier League s ukupno 656 utakmica, otkrio je u razgovoru za GOAL da mu je bivši trener Jürgen Klopp savjetovao da nakon završetka igračke karijere napravi pauzu prije nego što odluči želi li krenuti trenerskim putem.

Milnerova karijera traje gotovo 25 godina. Debi je upisao 2002. za Leeds United F.C. sa samo 16 godina, a kasnije je nastupao i za Newcastle United F.C., Aston Villa F.C., Manchester City F.C. i Liverpool F.C.. Tijekom karijere osvojio je tri naslova prvaka Engleske i upisao 61 nastup za England national football team.

Poput nogometnih velikana kao što su Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović i Luka Modrić, Milner je nastavio igrati na najvišoj razini i nakon 40. rođendana, no svjestan je da se njegova igračka karijera bliži kraju. Zbog bogatog iskustva prirodno razmišlja o prelasku u trenerske vode, a već je stekao UEFA-ine A i B licence.

“Uživam u tome i volim pomagati mlađim igračima na treningu”, rekao je Milner. Dodao je da ga je trener Brighton & Hove Albion F.C. Fabian Hürzeler prošle godine, dok je bio ozlijeđen, često uključivao u trenerski dio posla. Pozivao ga je na sastanke i davao mu uvid u svakodnevni rad stručnog stožera.

Ipak, svjestan je koliko je taj posao zahtjevan. “Vidite koliko treneri rade. Jedan mjesec osvoje nagradu za trenera mjeseca i dobiju novi ugovor, a nekoliko utakmica kasnije mogu dobiti otkaz”, objasnio je.

Ključan savjet dobio je upravo od Kloppa: “Rekao mi je da je prva stvar koju moraš napraviti nakon završetka karijere – uzeti pauzu. Nakon toliko godina igranja na visokoj razini važno je stati, odmoriti se i tek onda odlučiti što dalje.”

Milner smatra da mu duga karijera daje određenu prednost ako se odluči za trenerski posao. Tijekom godina naučio je razmišljati o momčadi kao cjelini i razumjeti različite mentalitete igrača. “Imao sam sreću raditi s vrhunskim trenerima i igračima, pa bi bila šteta to znanje ne prenijeti mlađim generacijama”, rekao je.

Nedavno je svoje trenerske sposobnosti iskušao u projektu Specsavers pod nazivom “Best Worst Team”, gdje je pomagao amaterskoj momčadi Warley FC, koja je prošle sezone imala samo jednu pobjedu uz 18 poraza i čak 81 primljeni pogodak.

Milner ističe da male stvari mogu napraviti veliku razliku, posebno u amaterskom nogometu. “Na vrhunskoj razini jedan posto odlučuje o pobjedi ili porazu, ali na nižim razinama razlike mogu biti i veće. Nekad je dovoljno poraditi na kondiciji ili izbjegavati loše navike, poput odlaska na kebab u četiri ujutro prije jutarnjeg okupljanja”, zaključio je.