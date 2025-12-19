Maresca o napisima da preuzima City: ‘Ne obraćam pažnju na to jer znam da nije istinito’

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Glavni trener Chelseaja Enzo Maresca opovrgnuo je napise u kojima ga se spominje kao mogućeg nasljednika Pepa Guardiole na klupi Manchester Cityja, rekavši da se radi o čistim spekulacijama.

Maresca je radio u Manchester Cityju kao pomoćni trener, a u Chelsea je stigao 2024. i u svojoj prvoj sezoni napravio odličan posao na klupi londonskog kluba, osvojivši trofej u Konferencijskoj ligi, a potom i prvi naslov svjetskog klupskog prvaka u srpnju, pobijedivši u finalu osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain.

Sportski portal The Athletic je 45-godišnjeg talijanskog stručnjaka proglasio glavnim kandidatom za nasljednika Pep Guardiole na klupi Manchester Cityja, kad Španjolac odluči napustiti momčad s Etihada.

“To uopće ne utječe na mene, jer znam da se radi o stopostotnoj spekulaciji. U ovom trenutku nije vrijeme za to, prije svega jer imam ugovor ovdje do 2029.”, izjavio je Maresca na konferenciji za medije uoči gostovanja kod Newcastle Uniteda u Premier ligi.

“Rekao sam to više puta, potpuno sam usredotočen na ovaj klub i iznimno sam ponosan što sam ovdje. To je spekulacija. Prije tjedan dana su me u Italiji povezivali s Juventusom. Ne obraćam pažnju na to jer znam da nije istinito. Sad je važno saznati razlog zbog kojeg su se te vijesti pojavile. No, to nije moj posao – ne marim za to”, poručio je Maresca dodajući da ima još mnogo toga za ostvariti kao glavni trener Chelseaja.

Plavi su u utorak pobijedili Cardiff s 3-1 i plasirali se u polufinale engleskog Liga kupa.

“To nam je treće polufinale u posljednjih 18 mjeseci. Prošla je sezona bila dobra što se tiče trofeja i plasmana na četvrto mjesto u Premier ligi. Cilj je pokušati napraviti više nego što smo učinili u prošloj sezoni”, rekao je Maresca.

Chelsea je nakon 16. kola na četvrtom mjestu s 28 bodova. Vodeći Arsenal ima 36 bodova, a drugoplasirani Manchester City 34.