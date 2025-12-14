VIDEO / Manchester City i Aston Villa novim pobjedama nastavili lov na Arsenal

Podijeli :

Manchester City je kao gost svladao Crystal Palace s uvjerljivih 3-0 u utakmici 16. kola engleske Premier lige i tako ostao na dva boda zaostatka za vodećim Arsenalom.

Erling Haaland je postigao dva pogotka, vodeći u 41. minuti iz igre te posljednji u 89. minuti iz kaznenog udarca. U 69. minuti u strijelce se upisao i Phil Foden.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. I Arsenal i Manchester City imaju po 11 bodova, ali Topnici su doživjeli dva poraza manje pa imaju 36 bodova, dok ih je momčad Pepa Guardiola skupila 34.

VIDEO / Tottenham nastradao na gostovanju kod Nottinghama VIDEO / Skupocjeno pojačanje Newcastlea autogolom odlučilo veliki derbi u Engleskoj

Aston Villa je preokretom došla do pobjede na gostovanju kod West Ham Uniteda i ostala na tri boda od Arsenala. Na poluvremenu je domaćin vodio 2-1 golovima Mateusa Fernandesa (1) i Jarroda Bowena (24), a Aston Villa je do pogotka došla kad je domaći stoper Konstantinos Mavropanos u 9. minuti pogodio svoju mrežu.

U drugom dijelu pobjedu momčadi iz Birminghama donio je Morgan Rogers golovima u 50. i 79. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.