Manchester United dovodi 16-godišnjeg vratara iz drugoligaša

Manchester United je blizu realizacije transfera 16-godišnjeg vratara Charlieja Hardyja, koji brani za kadetsku ekipu drugoligaša Derby Countyja, objavili su britanski mediji.

Talentirani vratar je dosad skupio pet nastupa za kadetsku reprezentaciju (U-16) Engleske. Mladi golman će se priključiti omladinskom pogonu Crvenih vragova.

Vratari koji prođu kroz omladinski pogon Manchester Uniteda rijetko dobiju priliku braniti za prvu momčad s Old Trafforda. U posljednjih 40 godina tek je Dean Henderson (28), sadašnji vratar Crystal Palacea, dobio priliku braniti za prvu momčad Uniteda. U sezoni 2020/21. skupio je 26 nastupa, a onda ga je s mjesta prvog golmana izgurao Španjolac David de Gea.

Dvojica talentiranih vratara, 21-godišnji Čeh Radek Vitek i 19-godišnji Elyh Harrison, još nisu dobili priliku braniti za prvu ekipu Uniteda. Obojica su na posudbi, Vitek je prvi vratar drugoligaša Bristol Cityja, a Harrison brani za četvrtoligaša Shrewsbury Town.