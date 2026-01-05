Manchester City se oglasio i potvrdio crne sumnje: ‘Gvardiol je slomio nogu!’

Manchester City je na službenim stranicama potvrdio tešku ozljedu Joška Gvardiola.
“Manchester City može potvrditi da je Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.
Branič će krajem ovog tjedna otići na operaciju, a liječnici će nastaviti s detaljnim pregledima kako bi utvrdili puni opseg ozljede i očekivani tijek oporavka. Svi u klubu Jošku žele što brži oporavak, a na klupskoj stranici redovito će se objavljivati informacije o njegovoj rehabilitaciji”, objavili su iz Cityja.
Prijelom tibije znači višemjesečnu pauzu, čime je pod znak pitanja stavljen Gvardiolov nastup na Svjetskom prvenstvu u lipnju. Podsjetimo, na Mundijalu prije tri godine bio je jedan od ključnih igrača Hrvatske u osvajanju bronce.
Gvardiol se ozlijedio jučer u 51. minuti susreta protiv Chelseaja, kada je morao napustiti teren. Oporavak od prijeloma goljenične kosti obično traje od tri do šest mjeseci, dok kod težih ozljeda i operativnog zahvata može potrajati i do devet mjeseci. Nakon operacije i dodatnih pregleda bit će jasniji plan njegovog povratka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!