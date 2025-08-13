Jakirović s Hullom vodio 3:1 u 90. minuti pa na nevjerojatan način ispao na penale

Podijeli :

Andy Sumner FIL-22009-0172 via Guliver Images

Engleski Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, ispao je u prvom kolu Liga kupa od Wrehama sa 3-5 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Bila je to utakmica u kojoj je Hull do sudačke nadoknade vodio 3-1, no domaćin je uspio izjednačiti i gurnuti susret u lutriju jedanaesteraca.

Wreham je poveo u 31. minuti golom Elliotta Leea. Hull je potom okrenuo rezultat s tri gola u nizu, a strijelci su bili Oliver McBurnie (36), Joel Ndala (70) i Matt Crooks (81).

Sve do sudačke nadoknade gosti su držali prednost, no Wrexham je uspio izjednačiti golovima Olliea Palmera (90+1, 90+2).

Prilikom izvođenja jedanaesteraca svih pet domaćih igrača je bilo precizno, dok je na suprotnoj strani Joel Ndala promašio u drugoj seriji. Ivor Pandur nije branio za Hull.

Jakirović je uzde Hull Cityja preuzeo u lipnju. Međutim, klub je potom pogođen 18-mjesečnom zabranom transfera, koja je proizašla iz neplaćene naknade od milijun funti Aston Villi. Hull je time bio ograničen samo na potpisivanje slobodnih igrača ili posudbe.

Na otvaranju sezone Hull je osvojio bod u gostima, odigravši 0-0 s Coventry Cityjem Franka Lamparda, koji je prošle sezone stigao do doigravanja za mjesto u Premier ligi, ali je zapeo u polufinalu od Sunderlanda koji je kasnije izborio plasman u elitni razred.

Hull je petu sezonu u nizu ispao u prvom kolu Liga kupa.