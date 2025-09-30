Jakirović osvojio bod nakon što je nakon samo 11 minuta bio u velikom zaostatku

Podijeli :

Andy Sumner FIL-22009-0172 via Guliver Images

Nogometaši Hull Cityja, koje vodi Sergej Jakirović, remizirali su 2-2 protiv Prestona u susretu osmog kola Championshipa, drugog razreda engleskog nogometa.

Preston je već nakon 11 minuta vodio 2-0 golovima Thierryja Smalla (3) i Michaela Smitha (11), no domaćin je u drugom dijelu uspio izjednačiti.

Oba gola zabio je Oliver McBurnie (48, 74), a kod oba gola asistirao je Ryan Giles.

Nakon osam kola Hull City se nalazi na 16. mjestu s devet bodova, tri više od zone ispadanja. Preston je šesti s 13 bodova, a vodi Middlesbrough s 18 bodova.

Hrvatski vratar Ivor Pandur odradio je cijeli susret za momčad Sergeja Jakirovića i upisao tri obrane.