Jack Grealish ima novi klub, ostaje na Otoku

Jack Grealish, 29-godišnji engleski reprezentativac, novi je igrač Evertona, kamo dolazi na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja.
Nakon što je ispao iz prve momčadi Pepa Guardiole i bio izostavljen iz kadra za posljednju utakmicu Premier lige protiv Fulhama te Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u, odlučio je prihvatiti priliku za novi početak.
“Čim sam razgovarao s trenerom, znao sam da postoji samo jedno mjesto na koje želim otići. Na društvenim mrežama sam preplavljen porukama navijača Evertona, što je još jedan razlog zbog kojeg sam izabrao Everton. Želim zahvaliti navijačima na svim porukama koje sam već dobio. Hvala vam na ljubavi i podršci. Nadam se da ću vam to moći vratiti, i siguran sam da hoću”, rekao je na predstavljanju.
