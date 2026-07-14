Iskusni vratar potpisao za United: ‘Ponosan sam što sam ovdje’

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AidanxHunter via Guliver

Engleski nogometni velikan Manchester United angažirao je iskusnog, 35-godišnjeg vratara Karla Darlowa, dosadašnjeg člana Leeds Uniteda, s kojim je potpisao ugovor do ljeta 2028. s mogućnosti produženja na još jednu sezonu.

“Izuzetno sam ponosan što sam potpisao za Manchester United. Pridružio sam se odličnoj skupini vratara i veselim se što ćemo imati zdravu konkurenciju kojom ćemo se međusobno gurati kako bismo zadržali najviši standard kojega ovaj klub i zahtijeva”, rekao je Darlow.

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Velški reprezentativac Darlow prošle je sezone u dresu Leedsa uspio pet puta sačuvati svoju mrežu nedirnutom te je imao značajnu ulogu u borbi za ostanak u Premier ligi.

Prošle sezone je prvi izbor na vratima Uniteda bio belgijski reprezentativac Senne Lammens, a u konkurenciji će još biti Turčin Altay Bayindir i 40-godišnji Tom Heaton.