Hrvatski vratar obranio penal u važnoj pobjedi Jakirovićevog Hulla

U susretu 20. kola engleskog Championshipa, Hull kojeg vodi Sergej Jakirović, je pobijedio Wrexham s 2-0 skočivši na šesto mjesto.

Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantastično “skinuo” kazneni udarac Kiefferu Mooreu. Hull je sada šesti s 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.