Guardiolu upitali da usporedi Haalanda i zvijezdu Liverpoola, on odgovorom iznenadio Engleze

Pep Guardiola poručio je kako za njega ne postoji bolji napadač od Erlinga Haalanda.
Menadžer Manchester Cityja odgovorio je engleskim novinarima na usporedbe s Alexanderom Isakom, novim Liverpoolovim pojačanjem vrijednim 145 milijuna eura, nakon što je Arne Slot izjavio da je Isak najbolji napadač svijeta.
“Haalanda stavljam malo iznad. Isak je izuzetan igrač, ali pitali ste me za Erlinga i on je vrhunski”, rekao je Guardiola.
Pep je dodao da je Isak vrijedan svake pohvale, ali i da po njegovom mišljenju ni Lionel Messi ne može stati ispred Haalanda.
“Isak je vjerojatno vrhunski igrač čim su ga toliko platili. Netko drugi bi mogao navesti Mbappéa, Messija ili Cristiana Ronalda, ali ne bih mijenjao Erlinga ni za koga”, naglasio je Guardiola i iznenadio Engleze jer se zna koliko obožava Messija.
Erling Haaland stigao je u Manchester City 2022. iz Borussije Dortmund i od tada zabija nevjerojatnim ritmom – u 149 nastupa postigao je 127 pogodaka. I u novoj sezoni Premier lige nastavio je istim tempom, s tri gola u prva tri kola.
Sjajnu formu potvrdio je i u reprezentaciji, kada je u kvalifikacijama protiv Moldavije zabio čak pet puta te preuzeo vrh ljestvice strijelaca za SP.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!