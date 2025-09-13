Guardiolu upitali da usporedi Haalanda i zvijezdu Liverpoola, on odgovorom iznenadio Engleze

Menadžer Manchester Cityja odgovorio je engleskim novinarima na usporedbe s Alexanderom Isakom, novim Liverpoolovim pojačanjem vrijednim 145 milijuna eura, nakon što je Arne Slot izjavio da je Isak najbolji napadač svijeta.

“Haalanda stavljam malo iznad. Isak je izuzetan igrač, ali pitali ste me za Erlinga i on je vrhunski”, rekao je Guardiola.

Pep je dodao da je Isak vrijedan svake pohvale, ali i da po njegovom mišljenju ni Lionel Messi ne može stati ispred Haalanda.

“Isak je vjerojatno vrhunski igrač čim su ga toliko platili. Netko drugi bi mogao navesti Mbappéa, Messija ili Cristiana Ronalda, ali ne bih mijenjao Erlinga ni za koga”, naglasio je Guardiola i iznenadio Engleze jer se zna koliko obožava Messija.