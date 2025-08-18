Guardiola o junaku Cityjeve pobjede: ‘Ne znam što će biti s njim’

Podijeli :

via Guliver

Manchester City je u subotu s 4:0 porazio Wolverhampton Wandererse na gostovanju, a za prvi gol na utakmici bio je zaslužan mladi Rico Lewis. On je asistirao Erlingu Haalandu. Za desnog beka Cityja zainteresiran je Nottingham Forest, a o tom interesu progovorio je i Guardiola.

“Mislim da će ostati. Mislim, rekao mi je to”, započeo je španjolski trener, a onda je nastavio.

“Danas mislim da će ostati, ali ne znam što će se kasnije dogoditi.”

Nije bio Katalonac u potpunosti uvjeren da će Rico Lewis ostati igrač Cityja.

Naime, Nottingham Forest je prije dva dana poslao službenu ponudu za engleskog desnog beka, ali odgovor Cityja nisu dobili. Fabrizio Romano rekao je kako je moguć dogovor između dvije ekipe u sljedeća dva tjedna (do kraja prijelaznog roka).