Grozne vijesti za Liverpool: Evo koliko neće moći računati na najskupljeg igrača u povijesti kluba

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Uoči početka aktualne sezone Isak je u transferu od čak 150 milijuna eura došao u Liverpool iz Newcastlea, što ga čini najskupljim igračem u povijesti kluba s Anfielda.

“Dugo ćemo biti bez Isaka, nekoliko mjeseci”, rekao je trener nogometaša Liverpoola Arne Slot na pitanje engleskih novinara o težini ozljede švedskog napadača.

U subotu je Isak teško nastradao u ligaškoj utakmici Tottenhama i Liverpoola. U žestokom startu igrač Tottenhama Van de Ven, koji zbog toga nije zaradio niti žuti karton, Isaku je slomio potkoljenicu. Napadač Liverpoola je vrlo brzo tijekom ovog tjedna operiran i slijedi mu duga stanka od nogometa.

“Ovo je veliki udarac za samog Isaka, ali i za sve nas u Liverpoolu. Start Van de Vena je bio izuzetno opasan. Kada bi se deset puta dogodio takav start na travnjaku u svih deset puta je zagarantirana izuzetno teška ozljeda“, rekao je trener Liverpoola.

Prvotno su u klubu s Anfielda strahovali da je možda došlo i do oštećenja prednjeg križnog ligamenta, ali na sreću Šveđanina još teža ozljeda je ipak izbjegnuta.

