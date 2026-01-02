Chelsea već pronašao novog trenera? Dovest će ga iz ‘partnerskog’ kluba

Podijeli :

xStephenxDobsonx via Guliver

Potraga londonskog Chelseaja za novim trenerom nakon iznenadnog odlaska Enza Maresce bliži se kraju. Talijanski stručnjak napustio je klub 1. siječnja nakon 18 mjeseci na klupi, a pregovori s francuskim Strasbourgom oko prelaska Liama Roseniora značajno su intenzivirani. Prema pisanju francuskog L'Équipea, 41-godišnji Englez postao je glavni kandidat za nasljednika Maresce na Stamford Bridgeu.

Ipak, do službenog imenovanja neće doći prije kraja ovog tjedna. Rosenior će u subotu, 3. siječnja, posljednji put voditi Strasbourg na gostovanju kod Nice u Ligue 1. U međuvremenu, Chelsea će u nedjeljnoj utakmici Premier lige protiv Manchester Cityja privremeno voditi trener U21 momčadi, Calum McFarlane.

Marescin odlazak došao je nakon lošeg niza rezultata – samo jedna pobjeda u posljednjih sedam ligaških utakmica – te sukoba s klupskim vodstvom. Chelsea je trenutno peti u Premier ligi, ali daleko od vrha. Talijan je u svom mandatu osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo, no napetosti iza kulisa dovele su do rastanka.

Rosenior je Strasbourg preuzeo u ljeto 2024. godine, nakon otkaza u Hull Cityju. U prvoj sezoni doveo je klub do sedmog mjesta u Ligue 1, a trenutno su opet na istoj poziciji nakon 16 kola ove sezone. U Konferencijskoj ligi Strasbourg je ligaški dio završio na prvom mjestu ljestvice s impresivnih 16 bodova od mogućih 18.

Roseniorova trenerska relativno je kratka, ali obećavajuća. Počeo ju je 2022. kao privremeni trener Derby Countyja na 12 utakmica, a zatim je od studenog 2022. do svibnja 2024. vodio Hull City. Kao igrač, Rosenior je proveo 15 godina u Premier ligi i Championshipu, nastupajući za klubove poput Fulhama, Readinga, Ipswicha, Hulla i Brightona.

Budući da su oba kluba u vlasništvu konzorcija BlueCo, transfer Roseniora olakšan je internim vezama, iako se spominje da će Chelsea platiti odštetu Strasbourgu.

Engleski mediji poput BBC-a, Guardiana i Sky Sportsa također ističu Roseniora kao vodećeg kandidata, naglašavajući njegov sličan taktički pristup Maresci i dobar rad s mladim igračima.

Chelsea se nada brzom rješenju kako bi stabilizirao sezonu u kojoj još uvijek love povratak u Ligu prvaka.