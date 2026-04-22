Chelsea nakon samo 107 dana dao otkaz treneru!

Chelsea je raskinuo suradnju s glavnim trenerom Liamom Roseniorom nakon niza slabih rezultata. 41-godišnji stručnjak, koji je momčad preuzeo u siječnju s ugovorom do lipnja 2032., napušta klupu nakon samo 107 dana.

Iako u klubu isprva nisu planirali brzu promjenu, pad forme i rezultata doveo je do odluke o smjeni. Do kraja sezone momčad će privremeno voditi Calum McFarlane, koji je već ranije imao kratku ulogu privremenog trenera nakon odlaska Enza Maresce.

Zbog lošeg niza Chelsea je pao na sedmo mjesto, sa sedam bodova zaostatka za zonom Lige prvaka i tek tri boda više od 12. Fulhama. Uz to je ispao iz Lige prvaka od PSG-a ukupnim rezultatom 8:2 te je poražen u polufinalu Carabao Cupa od Arsenala.

“Ovo nije odluka koju je klub donio olako, no nedavni rezultati i izvedbe pali su ispod traženih standarda, pogotovo s obzirom na to koliko je utakmica ostalo do kraja sezone. Svi u Chelseaju žele Liamu svu sreću u budućnosti”, stoji u klupskom priopćenju.

Poraz od Brightona bio je peti uzastopni ligaški susret bez postignutog gola, što je najgori takav niz još od 1912. godine. Trener je mandat otvorio s četiri pobjede u nizu, ali je u sljedećih devet utakmica upisana samo jedna pobjeda i osvojeno tek pet bodova.