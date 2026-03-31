Susret Hrvatske i Turske prekinut: Turski izbornik se srušio, ali izvan je životne opasnosti

Susret u Osijeku je prekinut.
Utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo između hrvatske U-21 reprezentacije i turske U-21 prekinuta je nakon 35 minuta igre.
Prema dostupnim informacija srušio se Egemen Korkmaz, izbornik turske reprezentacije. Korkmaz je navodno iznerviran odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako i kolabirao ispred klupe pričuvne igrače.
Udario je bradom u dio terena gdje umjetna trava natkriva betonsku podlogu zbog čega je vjerojatno izgubio svijest od jakog udarca, javlja SiB.hr.
Odveden je kolima hitne pomoći s terena, a sudac je poslao obje ekipe u svlačionicu.
Index doznaje da je turski izbornik izvan životne opasnosti. Pri svijesti je, a zadobio je hematom u predjelu obrve, te će odraditi CT snimanje kako bi se utvrdilo radi li se o ozbiljnijem ili opasnijem slučaju. Hematom kod obrve je nakupina krvi u potkožnom tkivu nastala nakon udarca ili druge ozljede tog područja.
Za sada nema novih informacija hoće li se susret nastaviti.
Rezultat utakmice je u trenutku prekida bio 0:0, a Hrvatska je dominirala s 11 udaraca prema golu, dok Turci nisu uputili nijedan. U trenutku isključen je turski igrač Demir Tiknaz.
Egemen Korkmaz bivši je turski nogometaš i današnji trener. Tijekom igračke karijere nastupao je na poziciji stopera, a najpoznatiji je po igrama za Trabzonspor, Bešiktaš i Fenerbahče. Za reprezentaciju Turske upisao je više od 40 nastupa.
Nakon završetka karijere okrenuo se trenerskom poslu, gdje je radio u mlađim kategorijama i kao pomoćni trener u Trabzonu, a potom preuzeo i vođenje U-21 reprezentacije Turske.
Turska je vodeća u skupini s 11 bodova, jednim više od drugoplasirane Hrvatske koja ima utakmicu manje. Ovaj susret iznimno je važan u borbi za prvo mjesto koje izravno vodi na Euro.
