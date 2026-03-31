Susret Hrvatske i Turske prekinut: Turski izbornik se srušio, ali izvan je životne opasnosti

Egemen Korkmaz bivši je turski nogometaš i današnji trener. Tijekom igračke karijere nastupao je na poziciji stopera, a najpoznatiji je po igrama za Trabzonspor, Bešiktaš i Fenerbahče. Za reprezentaciju Turske upisao je više od 40 nastupa.

Nakon završetka karijere okrenuo se trenerskom poslu, gdje je radio u mlađim kategorijama i kao pomoćni trener u Trabzonu, a potom preuzeo i vođenje U-21 reprezentacije Turske.