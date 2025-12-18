Predstavljena knjiga ‘Hrvatska SAD (ili NIKAD)’ povodom obljetnice 35 godina od prvog priznanja Hrvatske

Podijeli :

Foto: Sport Klub

Hrvatski nogometni savez je u hotelu Westin u četvrtak održao predstavljanje knjige pod nazivom "Hrvatska SAD (ili NIKAD)".

Autor te knjige je Andrej Maksimović, poznati dokumentarist koji je autor filma “Pariz – Moskva via Palermo”, kao i “Hrvatski san” koji ima istu tematiku kao i “Hrvatska SAD (ili NIKAD)”. U filmu, kao i u knjizi govori o utakmici Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država koja se odigrala u listopadu 1990. godine.

Bila je to prva utakmica u novijem dobu Hrvatske, a osim toga značajna je i zbog političke situacije u tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi tu utakmicu vide kao prekretnicu u dobivanju priznanja kao države pa se u ovoj knjizi ne piše samo o nogometu, nego se stavlja naglasak i na politiku.

Na predstavljanju su bili i trojica igrača koja su sudjelovala u utakmici – Vlado Kasalo, Gregor Židan i Ivan Cvjetković te Ardian Kozniku koji je također obilježio početnu fazu Hrvatske. Tamo je bio i Mladen Vedriš, tadašnji predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske i Nikša Martinac, čovjek zadužen za marketing.