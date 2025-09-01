Predsjednik Hajduka se požalio: ‘Dio HNS-a odugovlači i minira novo vodstvo NSŽSD-a’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajdukov predsjednik Ivan Bilić komentirao je situaciju oko izbora predsjednika Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske.

Nakon što je Hrvoje Maleš, kandidat HNK Hajduk za predsjednika NSŽSD-a, dobio pisanu potporu 70 klubova članova NSŽSD-a, njegov protukandidat Ivan Pudar povukao se iz utrke.

Sada se o svemu oglasio predsjednik Hajduka Ivan Bilić. U priopćenju za javnost ustvrdio je kako se Hajdukova nastojanja u postavljanju novog vodstva pokušavaju minirati.

“Već drugi put pokušava se rušiti i spriječiti novo vodstvo NSŽSD u obavljanju svoje dužnosti, zato moramo jasno naglasiti kako je izborni postupak proveden u potpunosti prema pravilima. Budući da se obrasci za kandidaturu mogu pribaviti tek nakon upućenog Poziva za Izbornu sjednicu, a koji je upućen 14. kolovoza, HNK Hajduk je 16. kolovoza pribavio obrasce i time potpuno ispoštovao odredbe Poslovnika o radu Skupštine NSŽSD.

Zatim je 25. kolovoza predana kandidatura gospodina Hrvoja Maleša koja je podržana od strane 70 od ukupno 88 članova Saveza.Slijedom navedenog, protukandidati gospodina Maleša imali su dovoljan vremenski period, i to od 14. kolovoza pa sve do 25. kolovoza za preuzimanje i dostavljanje urednih zahtjeva.

Nažalost, trenutno traje pokušaj odugovlačenja i miniranja novog vodstva NSŽSD, i to od strane dijela vodstva HNS-a koji u idućih mjesec dana mora imenovati članove svih nogometnih Komisija. Ako se do tog trenutka ne oformi vodstvo NSŽSD, samim time nitko od predstavnika Saveza neće biti izabran u Komisije, što je direktni i nenadoknadivi udarac za nogomet u Dalmaciji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Stoga još jednom ističemo da je legitimno prikupljenim potpisima izražena volja i suglasnost velike većine članova NSŽSD da u iduće četiri godine gospodin Hrvoje Maleš bude na čelu Saveza, koji što prije mora početi funkcionirati”, rekao je predsjednik Hajduka u izjavi.