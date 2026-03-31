Pratite na SK: Zenica je spremna! Barbarez odabrao 23 igrača za okršaj s Talijanima

Barbarez je, kao i protiv Walesa, jednog nogometaša morao poslati na tribine, a ponovno je odlučio da to bude napadač Jovo Lukić, član rumunjske Universitatee Cluj.

Lukić nije pronašao svoje mjesto u kadru za večerašnju utakmicu, no svakako će bivšem napadaču Borca puno značiti i samo prisustvo okupljanju Zmajeva, budući da se prvi put našao na popisu izbornika Barbareza.

U momčadi BiH za večeras nalaze se sljedeći igrači:

Vratari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Obrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik.

Vezni red: Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović.

