Poznato je koliko će Baturina izbivati s terena

(Photo by sportinfoto/DeFodi Images) (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) via Guliver Image

Stigle su informacije o ozljedi Martina Baturine koje nisu posve dobre vijesti za Como i trenera Cesca Fàbregasa. Hrvatski veznjak, koji se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača momčadi, morat će određeno vrijeme izbivati s terena zbog ozljede zadobivene prošle subote u pobjedi 2:0 protiv Juventusa.

Baturina je susret na Allianz Stadium napustio nakon sat vremena igre, a sada su poznati i nalazi liječničkih pretraga, prenosi TuttoMercatoWeb. Tijekom 2026. godine zabio je četiri pogotka u Serie A i talijanskom Kupu, a posljednjih dana obavio je detaljne preglede kako bi se utvrdila ozbiljnost ozljede.

Magnetska rezonancija pokazala je istegnuće deltoidnog ligamenta u lijevom gležnju. Prema prvim procjenama, s travnjaka će izbivati najmanje dva, a moguće i do tri tjedna.