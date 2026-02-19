Poznati suci 23. kola HNL-a, evo tko će dijeliti pravdu u Jadranskom derbiju

Hajduk i Rijeka u nedjelju od 17:45 igraju najjaču utakmicu 23. kola HNL-a, a sudac će biti Dario Bel.
Kolo počinje u petak kad u Osijeku od 18 sati Vukovar dočekuje Slaven Belupo, do nedjelje kad će na teren vodeći Dinamo kod Varaždina i kad će se Hajduk i Rijeka sučeliti u novom Jadranskom derbiju.
Dinamo 23. kolo dočekuje s 48 bodova, pet više od Hajduka na drugom i čak 16 više od trećeplasirane Rijeke.
Parovi i suci utakmica 23. kola SHNL-a:
Petak
Vukovar 1991 – Slaven Belupo (18:00)
Sudac: Antonio Melnjak (Rijeka)
Subota
Istra 1961 – Gorica (15:00)
Sudac: Ivan Vukančić (Benkovac)
Lokomotiva – Osijek (17:15)
Sudac: Ante Terzić (Podstrana)
Nedjelja
Varaždin – Dinamo (15:00)
Sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)
Hajduk – Rijeka (17:45)
Sudac: Dario Bel (Osijek)
