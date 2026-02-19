Poznati suci 23. kola HNL-a, evo tko će dijeliti pravdu u Jadranskom derbiju

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk i Rijeka u nedjelju od 17:45 igraju najjaču utakmicu 23. kola HNL-a, a sudac će biti Dario Bel.

Kolo počinje u petak kad u Osijeku od 18 sati Vukovar dočekuje Slaven Belupo, do nedjelje kad će na teren vodeći Dinamo kod Varaždina i kad će se Hajduk i Rijeka sučeliti u novom Jadranskom derbiju.

Dinamo 23. kolo dočekuje s 48 bodova, pet više od Hajduka na drugom i čak 16 više od trećeplasirane Rijeke.

Parovi i suci utakmica 23. kola SHNL-a:

Petak

Vukovar 1991 – Slaven Belupo (18:00)

Sudac: Antonio Melnjak (Rijeka)

Subota

Istra 1961 – Gorica (15:00)

Sudac: Ivan Vukančić (Benkovac)

Lokomotiva – Osijek (17:15)

Sudac: Ante Terzić (Podstrana)

Nedjelja

Varaždin – Dinamo (15:00)

Sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)

Hajduk – Rijeka (17:45)

Sudac: Dario Bel (Osijek)