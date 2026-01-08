Povratak na veliku scenu? Bilić drugi favorit za klupu West Hama

Hrvatski stručnjak Slaven Bilić u uskom je krugu kandidata za mjesto trenera londonskog West Ham Uniteda.
Da se nešto šuška u Londonu, otkrile su i engleske kladionice koje ga vide kao drugog favorita za preuzimanje momčadi s tečajem 2,38. Ispred njega je trenutačno samo Michael Carrick s koeficijentom 1,57.
Hrvatski stručnjak već je vodio Čekićare od 2015. do 2017., a u prvoj sezoni ostavio je odličan dojam osvojivši sedmo mjesto u Premier ligi. Ipak, klupu je napustio u studenom 2017. nakon lošijeg ulaska u sezonu.
Engleski mediji podsjećaju kako bi njegov povratak bio rizičan s obzirom na to da je najbolje trenerske rezultate na vrhunskoj razini ostvario prije gotovo deset godina, no ne isključuju njegov povratak s obzirom na status koji uživa među navijačima West Hama.
Njegov glavni protukandidat Michael Carrick odveo je Middlesbrough do doigravanja za Premier ligu u sezoni 2022./2023., ali je dobio otkaz u lipnju 2025. nakon što dvije sezone zaredom nije uspio izboriti promociju.
Zanimljivo, Bilić ima veće šanse i odnedavno bivšeg trenera Manchester Uniteda Rubena Amorima koji je odmah iza njega, kao i Enza Maresce te Franka Lamparda, koji su četvrti, odnosno peti favorit za klupu londonskog kluba.
