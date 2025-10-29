Potvrđeno je, evo tko mijenja Tudora na klupi Juventusa

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Juventus je pronašao novog trenera.

Danas je potvrđeno da je Luciano Spalletti postigao dogovor o preuzimanju klupe Stare dame samo dan nakon što je Igor Tudor smijenjen zbog lošeg niza rezultata. Klub je danas savladao Udinese 3:1 u devetom kolu Serie A, a Spalletti će debitirati u subotu na gostovanju kod Cremonesea.

Spallettiju će ovo biti prvi klupski angažman od 2023. godine kada je napustio Napoli nakon dvije sezone na čelu momčadi, pišu talijanski mediji.

Sljedeće dvije godine talijanski je stručnjak vodio Azzurre, preuzevši talijansku reprezentaciju nakon iznenadne ostavke Roberta Mancinija. U lipnju, nakon poraza od Norveške 3:0, Spalletti je dobio otkaz, a posljednju utakmicu na klupi Italije vodio je protiv Moldavije.