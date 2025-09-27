Potter smijenjen u West Hamu, Englezi pisali kako je Bilić najizglednija alternativa. A onda je stigao Espirito Santo

West Ham otpustio je trenera Grahama Pottera, službeno je potvrđeno.
Londonski klub je loše započeo sezonu, trenutno zauzima 19. mjesto sa tri boda poslije pet odigranih kola sa gol razlikom -8.
Odluka o otkazu Potteru se dugo čekala, a nije se prvi put dogodilo da nedostatak jasne vizije vlasnika Davida Sullivana dovodi do oklijevanja oko smjene menadžera. To se često prikazuje kao odanost, a zapravo je odraz disfunkcionalnosti kluba, pisao je The Guardian prije potvrde o otkazivanju suradnje treneru.
U tekstu se spominje kako bi najizglednija alternativa do kraja sezone mogao biti hrvatski trener Slaven Bilić. Uprava Čekićara razgovarala je s Nunom Espíritom Santom, no ništa se još nije dogodilo. Tek se nagađa se da bi Nuno, koji je slobodan nakon razlaza s Nottingham Forestom, mogao biti preskup.
Bilić je bez posla od odlaska iz saudijskog Al-Fateha u kolovozu 2024., a u West Hamu je dobio otkaz u studenom 2017., ali se može pohvaliti sedmim mjestom koje je osvojio 18 mjeseci ranije.
No čini se kako Espirito Santo nije bio toliko skup jer su Čekićari s njim ipak postigli dogovor, i to vrlo brzo nakon što je Potter smijenjen.
