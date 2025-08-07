Potencijalni protivnici Rijeke u KL sve će riješiti u Klagenfurtu

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nogometaši grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera odigrali su u četvrtak u Solunu prvu utakmicu 3. pretkola Europske lige u kojoj nije bilo pogodaka.

U grčkoj momčadi je Luka Ivanušec igrao od 75. minute i zaradio je žuti karton, a Dejan Lovren je ostao na klupi za pričuve.

Uzvratni dvoboj u Klagenfurtu na rasporedu je 14. kolovoza.

Pobjednik tog dvoboja će u posljednjem pretkolu igrati protiv boljeg iz sraza Rijeke i irskog prvaka Shelbournea. Irci su u srijedu slavili na Rujevici s 2-1. Uzvrat u Dublinu je na rasporedu u utorak, 12. kolovoza.