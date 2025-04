Postecoglou: Nažalost, morat ćete me još trpjeti

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Image

Tottenham se može nadati samo osvajanju trofeja u Europskoj ligi. Spursi su eliminirali Eintracht Frankfurt.

Katastrofalna forma u Premier ligi i dobri nastupi u europskim natjecanjima podijelili su mišljenja o učinku Ange Postecogloua na klupi londonskog kluba. Ipak, Postecoglou je najavio da u drugoj sezoni u svakoj momčadi osvoji trofej, pa će možda tako biti i u Tottenhamu.

Postecoglou je u svom stilu na konferenciji za novinare odgovorio na pitanja novinara jesu li ga negativni komentari pogodili:

“Danas sam isti trener kao i jučer, pa ako ljudi misle da me pobjeda čini boljim trenerom ili tko god misli da ne radim dobro posao – trebali bi se osjećati isto. Nije me briga i ne smeta mi, kao što ne može utjecati na ono što radim. Za mene je svlačionica uvijek važna, vjeruju li igrači i stručni stožer. To mi je puno važnije od onoga što drugi misle o meni. Dakle, na žalost mnogih od vas, morat ćete me trpjeti još neko vrijeme, a vidjet ćemo dokle će to ići.”

Ove sezone u redovima Spursa bilo je dosta ozljeda, ali rezultat u Europi je ipak stigao. Postecoglou kaže da bi bilo puno drugačije da su bili kompletni u Premier ligi:

“Ne, ne mislim tako. Iz naše perspektive, imali smo iznimno tešku sezonu i mislim da postoji vrlo očit razlog za to. Puno smo patili, okosnica naše momčadi su Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Micky van de Ven, Dominic Solanke, a svi su oni u nekom trenutku bili izvan momčadi zbog ozljeda. Znamo da kada budemo kompletni, možemo uvjerljivo pobijediti bilo koga.”

Tottenham će u polufinalu Europske lige igrati protiv senzacije natjecanja Bodo/Glimta.