Poslušajte motivacijski govor kojim je Mbappe oduševio Francuze: ‘Hrvati moraju puzati’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Francuska je nakon četvrtfinalnih utakmica Lige nacija izborila prolaz u polufinale pobijedivši našu reprezentaciju. Hrvatska je slavila 2:0 na Poljudu, a Tricolori su istim rezultatom bili bolji tri dana kasnije na Stade de Franceu te su penali odveli Francuze u daljnju fazu turnira.

Francuski nogometni savez objavio je snimku govora kojim je kapetan Kylian Mbappe motivirao suigrače uoči uzvratne utakmice. Govor je započeo izbornik Didier Deschamps, a Mbappe u jednom trenutku digao ruku te zatražio dopuštenje da se obrati ostatku momčadi. Kapetan je nakon toga ustao i krenuo s govorom kojeg francuski mediji nazivaju nevjerojatnim.

“Ovo je prava noć da pobijedimo. Vidjeli smo što možemo učiniti protiv njih u drugom poluvremenu prve utakmice. Vidjeli smo što im možemo učiniti u Splitu, a sada smo kod kuće. Moramo dati sve od sebe. Ovo je prava noć za to“, rekao je Mbappe te nastavio:

“Znamo koji je prvi cilj ove momčadi – da budemo svjetski prvaci. Ali, postoji put kojim se dolazi do toga. Potrebna nam je posebna utakmica, koja će nam biti primjer na tom putu. Čak i ako oni prođu večeras, moramo ih natjerati da to rade pužući. Moramo ih natjerati da provedu us*anu noć. Imamo momčad mladih, svježih igrača i mi stariji moramo ih povesti. Doveli smo sami sebe u malo us*anu situaciju, ali mislim da je to s*anje u kojem smo dobro. Po meni, imamo što nam je potrebno da im zabijemo tri gola.”