Posebna čestitka Milana: Pogledajte što su Modriću poručili Ancelotti, Ibrahimović, Đoković…

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Luka Modrić 9. je rujna proslavio 40. rođendan.

Kapetan Vatrenih i legenda nogometa tim je povodom primio posebnu video čestitku koju je sastavio njegov Milan.

Modriću su se putem videa obratili Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Carlos Sainz i druge legende sporta.

“Zaista ovo nisam očekivao, sve legende sporta. S nekima igram, s nekima sam prijatelj… i za kraj posebno – moja obitelj. Hvala vam za sve što radite otkad sam došao, jako sam sretan, stvarno lijepo iznenađenje”, poručio je Modrić klubu.

Pogledajte čestitku!