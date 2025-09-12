Posebna čestitka Milana: Pogledajte što su Modriću poručili Ancelotti, Ibrahimović, Đoković…

Luka Modrić 9. je rujna proslavio 40. rođendan.
Kapetan Vatrenih i legenda nogometa tim je povodom primio posebnu video čestitku koju je sastavio njegov Milan.
Modriću su se putem videa obratili Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Carlos Sainz i druge legende sporta.
“Zaista ovo nisam očekivao, sve legende sporta. S nekima igram, s nekima sam prijatelj… i za kraj posebno – moja obitelj. Hvala vam za sve što radite otkad sam došao, jako sam sretan, stvarno lijepo iznenađenje”, poručio je Modrić klubu.
