Poljaci se raspisali o Sopiću: ‘Hrvatski John Travolta, ne znamo je li poljski nogomet spreman za njega’

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Željko Sopić (50) novi je trener Widzewa iz Lodza, kluba koji se trenutno nalazi na 13. mjestu poljske Ekstraklase, s 18 klubova.

Widzew je prije 25 godina bio uspješan i važan klub u Poljskoj, ali od tada se muči, često prelazeći između prve i druge lige. Sopiću je prvi zadatak spriječiti da klub ispadne u drugu ligu, a devet kola prije kraja prvenstva, Widzew ima sedam bodova više od zone ispadanja. Sopić je bio bez posla otkako je početkom sezone dobio otkaz u Rijeci, a sada ga u Poljskoj predstavljaju s velikim tekstovima.

Portal Weszlo piše o njemu pod naslovom “Hrvatski John Travolta, ljubitelj noćnih treninga.

“Hrvatski John Travolta, ljubitelj noćnih treninga. Upoznajte novog trenera Widzewa. Željko Sopić, novi trener Widzewa, nije normalan. I pod tim ne mislimo da su u Lodz doveli potpunog luđaka, nego lika koji je toliko neobičan da ga čak prije njegovih prvih tjedana na poslu možemo postaviti visoko u rang najživopisnijih trenera u povijesti Ekstraklase. Ovaj Hrvat jedan dan može čitati djela hrvatskih pjesnika, komponirati pjesme i pisati ljubavne romane, a drugog dana napraviti ono što je uradio kao igrač – uhvatiti kolegu za vrat i prijetiti mu da će ga zadaviti ako “ne počne raditi kao pas”.

U nastavku teksta spominje se da nije jasno je li poljski nogomet spreman za Sopića, ali sigurno će biti “živopisan, zanimljiv, a možda čak i senzacionalan”.

“Ne znamo je li poljski nogomet spreman za Sopića, ali sigurni smo da će biti živopisan, zanimljiv, a možda čak i senzacionalan. Zato što novi trener Widzewa donosi veliko nogometno iskustvo igrača druge Bundeslige i trenera iz SHNL-a. Tamo je Goricu, koja je bila na rubu kolapsa, pretvorio u ozbiljnog rivala najjačim klubovima. Također je jak karakter, tip kojeg je teško kontrolirati te zahvalna medijska ličnost kao proizvođač naslova.”

Poljaci pišu da nikad ne znate kojeg ćete Sopića dobiti – osjetljivog ili tvrdog.

“Nikada ne znate koga ćete s njim dobiti – osjetljivog Sopića ili tvrdog Sopića. Jedno je sigurno, kada poludi, bit će duplo luđi od Bjelice”, podsjećaju na još jednog osebujnog Hrvata koji je ostavio trag u tamošnjem nogometu i dodaju: “Novi trener Widzewa ima običaj narediti igračima da treniraju po noći. U Hrvatskoj je rekao da je to njegovo pravo i da ga ne zanima što o tome misle novinari. Općenito je Sopićev trademark potpuni nedostatak brige za javno mnijenje. Kada su mu u Hrvatskoj prigovorili da je arogantan, na to se nasmijao i komentare o sebi pokazao svojoj punici, koja rado ulazi u rasprave s hejterima svog zeta.”

“To je pokazao kada je preuzeo Goricu koja je trebala ispasti jer je bila 9 bodova ispod zone spasa. Međutim, u pet utakmica Sopić je uzeo bod nedodirljivom Dinamu, pobijedio Osijek, koji je momčad iz vrha. Zatim je razbio Šibenik, koji se također borio za opstanak, pa pobijedio Rijeku, još jedan klub iz vrha i onda remizirao s velikanom Hajdukom. U pet kola Sopić je uzeo 11 bodova bez poraza i to u utakmicama s najboljim klubovima i konkurentima za opstanak. Sezonu je završio s pet bodova iznad zone ispadanja. Zato je nagrađen prelaskom u Rijeku, koja je jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj.”

Ovako Poljaci opisuju njegov staž tamo:

“Prošle sezone vodio je u prvenstvu do pred kraj sezone, a došao je i do finala kupa. Onda je oba trofeja izgubio je u borbi s Dinamom, ali u prvenstvu je imao bolju gol-razliku od prvaka. No, čudno je da je u završnici prvenstva imao sve u svojim rukama nakon sedam uzastopnih pobjeda, da bi onda izgubio četiri utakmice zaredom te tako prvenstvo i kup prepustio Dinamu.”