Pogledajte poseban poklon kojim je Real iznenadio Modrića

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Luka Modrić večeras će voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utakmici Lige nacija protiv Škotske u Glasgowu, no klub ga je, unatoč stanci, odlučio iznenaditi posebnim poklonom.

Kapetan Reala u klubu je već više od 12 godina i s 27 osvojenih naslova drži rekord među igračima po broju trofeja, a nedavna utakmica protiv Milana u Ligi prvaka bila mu je 550. za kraljevski klub.

Povodom jubilarne brojke Real je Modriću poslao poseban dres, izrađen samo za njega. Na mjestu inače namijenjenom sponzorima napisano je Luka, na klupskom grpbu stoji slovo M, a tamo gdje se inače nalazi logo proizvođača opreme na Lukinom dresu stoji slovo C, kao kapetan.

“Kao igraču više mi je stalo do momčadskih trofeja. Ako moram birati jedan onda je to Liga prvaka osvojena 2014. godine. Taj je bio poseban za momčad i za klub i za navijače. I to je europski naslov broj 10, moj omiljeni. 27. kolovoza 2012., kada sam potpisao za Real, jedan je od najsretnijih dana u mom životu.”, rekao je Modrić pri predstavljanju dresa, a pozirao je i s posebno dizajniranom loptom na kojoj piše njegov nadimak Maestro.

“Nadimak Maestro? Suigrači i dosta ljudi me tako zove. Ponosan sam na taj nadimak jer znači da ste posebni. Sviđa mi se.”