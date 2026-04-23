VIDEO / Sedmerostruki prvak Europske lige izgubio u Valenciji i došao na korak od ispadanja iz lige nakon 26 godina

U 33. kolu španjolske La Lige Levante je u Valenciji ugostio Sevillu, a pretposljednja momčad je vođena domaćim navijačima došla do ključne pobjede od 2:0 u borbi za ostanak u elitnom rangu.

Ključan u pobjedi Levantea bio je Ivan Romero koji je zabio dva gola, prvi u 38. minuti, a drugi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Nažalost po navijače Levantea, Romera neće biti u sljedećem susretu jer je u 91. minuti zaradio žuti karton kojim je zaradio suspenziju od jedne utakmice. Tako Romero neće biti u kadru za ogled s Espanyolom u Barceloni.

Ovom pobjedom Levante je došao do 32. boda u La Ligi te su se primaknuli Sevilli na samo dva boda. Sevilla inače drži to 17. mjesto koje donosi spas u La Ligi. Klub iz Andaluzije nije ispao iz elitnog ranga još od sezone 1999./2000. te se njihovi navijači nadaju kako neće morati dogodine gledati utakmice La Lige 2.

Sevilla je inače sedam puta osvojila Kup UEFA / Europsku ligu te su jedan od najuspješnijih europskih klubova u povijesti.

