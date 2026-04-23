VIDEO / Rayo golom u posljednjim minutama iz borbe za ostanak ušao u borbu za Europu

U 33. kolu španjolske La Lige Rayo Vallecano je s minimalnih 1:0 bio bolji od Espanyola.

Jedini pogodak na utakmici pao je u 87. minuti kada je Sergio Camello zabio za 1:0 Raya. Bila je to svojevrsna kazna za promašeni kazneni udarac Espanyola u 74. minuti. Tada “najstrožu kaznu” nije realizirao Kike Garcia, 36-godišnji napadač Espanyola.

Ovom pobjedom je Rayo Vallecano skočio čak pet pozicija na tablici La Lige te su iz borbe za ostanak uskočili u borbu za europska mjesta. Sada se nalaze na 11. mjestu s 38 bodova te im sedmo mjesto bježi šest bodova.

Rayo može Europu izboriti i kroz Konferencijsku ligu gdje su se plasirali u polufinale. Tamo će madridski klub igrati protiv francuskog Strasbourga koji je u osmini finala izbacio hrvatskog prvaka Rijeku.

