Pogledajte kako je Koprivnica na komičan način najavila utakmicu s Hajdukom

Ante Roca / HNK Hajduk

NK Koprivnica na stadionu Ivan Kušek Apaš u šesnaestini finala Kupa dočekuje Hajduk, utakmica se igra u 17 sati.

Koprivnički četvrtoligaš je nastup u Kupu izborio kao finalist Županijskog kupa prošle sezone. Ove sezone dogovorili su suradnju sa Slaven Belupom, te su praktički njihova druga momčad.

Da se sprema fešta u Podravini, Koprivnica je najavila komičnim videom. I to iz filma Rocky 4, grb Koprivnice je ispod Rockyja Balboe, dok je grb Hajduka ispod Ivana Drage.