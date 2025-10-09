Pierre-Gabriel ponovno ozlijeđen, je li ovo njegov kraj u Dinamu?

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Nekoliko dana nakon informacije da Ronael Pierre-Gabriel ponovno trenira s momčadi i konkurira za nastupe Dinama, stižu drugačije vijesti.

Kako javljaju Sportske novosti, Pierre-Gabriel je doživio rupturu lista i opet je izvan pogona.

Početkom rujna ga nije bilo na Dinamovom popisu za Europsku ligu, što je dalo do znanja da na njega ne računaju ozbiljno. Službeno je razlog tome bilo ozljeda, no nikada nije precizirano o kakvoj je ozljedi riječ.

Trenirao je s momčadi neko vrijeme, a onda se ponovo vratio individualnim treninzima uz nove bolove. Sad se priključio ekipi, ali ne zadugo jer se dogodila nova ozljeda.

Pierre-Gabriel ima ugovor s Plavima do ljeta 2026. godine, no izglednije je da će već ove zime posttai bivši igrač kluba za koji je skupio 52 nastupa.