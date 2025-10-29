Petar Sučić postigao prvijenac u dresu Intera!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Petar Sučić zabio je svoj prvi gol u dresu milanskog Intera u utakmici devetog kola Serie A protiv Fiorentine.

Momčad je naprije povela golom Hakana Calhanouglua u 66. minuti, a zatim je Hrvat lijepo izdriblao obranu gostiju te precizno pogodio za 2:0 u 71. minuti utakmice.

Sučić je u talijanski klub stigao ovog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 14,6 milijuna eura. Dosad je u svim natjecanjima upisao 14 nastupa i tri asistencije.