Petar Sučić otkrio zašto ne koristi društvene mreže i poručio: ‘Luka i ja moramo biti ponosni’

Petar Sučić je hit u Italiji.

Sučić je na impresivan način debitirao u Serie A, upisavši asistenciju u uvjerljivoj pobjedi Nerazzurra 5:0 protiv Torina. U razgovoru za klupsku seriju emisija On Board, Sučić se osvrnuo na svoje skromne početke, otkrivši kako je djetinjstvo proveo na obiteljskoj farmi.

“Odrastao sam u malom selu, u malom gradu, s obitelji. Imamo malu farmu, moj otac voli uzgajati krave pa ih imamo nekoliko. Kad sam bio dijete, ponekad bih pomagao musti ih. Bilo je zabavno. Sviđao mi se taj način života, mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam jako sretan, cijeli dan sam provodio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mog života kojeg ću se uvijek sjećati”, ispričao je Sučić.

Objasnio je i zašto je jedan od rijetkih nogometaša koji ne koristi društvene mreže.

“Nema poseban razlog. Jednostavno ne volim gubiti vrijeme na društvenim mrežama. One su svakako koristan medij, ali na njima možete baciti i do pet sati dnevno. Puno više volim živjeti stvarni život”, započeo je pa dodao:

“Uvijek smo pod svjetlima reflektora i okruženi pažnjom medija i novinara. Nakon utakmice ili treninga moram se opustiti, isključiti mozak i provesti vrijeme s prijateljima i obitelji, to je glavni razlog zašto nisam na društvenim mrežama.”

Komentirao je i svoj odnos s rođakom Lukom Sučićem.

“On je odrastao u Austriji, ali svake godine kad ima slobodnog vremena dođe me posjetiti, igramo se baš kao kad smo bili djeca, kad nismo mogli zamisliti da ćemo jednog dana igrati zajedno za reprezentaciju”, rekao je pa dodao:

“Moramo biti ponosni na sebe, a naše obitelji su ponosne na nas. Kad smo bili djeca, zajedno smo gledali reprezentaciju na TV-u, a sada igramo zajedno za Hrvatsku. Za mene je to posebna obiteljska priča.”