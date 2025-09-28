Petar Musa ponovno zabio i stigao do učinka karijere!

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Dallas je u gostima remizirao 2:2 protiv Portland Timbersa u 32. kolu MLS-a.

U redovima gostiju ponovno se istaknuo povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa koji je zabio za izjednačenje 1:1 u 73. minuti pogotkom iz jedanaesterca.

Bio mu to sedamnaesti pogodak Petra Muse tekućoj sezoni i deseti u zadnjih deset nastupa. Ovim je golom nadmašio prošlosezonski učinak i drugu godinu zaredom igra najučinkovitiju sezonu u karijeri.

Portland je u 81. minuti ponovno došao do prednosti golom Paredesa, no tri boda su im iz ‘džepa izbili’ gosti pogotkom Julia u 85. minuti.