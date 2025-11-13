Perišić odbio odgovoriti na pitanje, evo što ga je povrijedilo

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Ivan Perišić bio je uz izbornika Zlatka Dalića na press konferenciji uoči sutrašnje utakmice protiv Farskih Otoka.

Hrvatska u ovom susretu matematički može potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo, a Perišić je na početku konferencije odbio odgovoriti na pitanje.

“Hrvatsku samo bod dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo, bez panike, bez poraza, pet pobjeda u šest utakmica, impresivna gol-razlika. Kako ste vi osobno doživjeli ove kvalifikacije koje bi trebale postati najuspješnije u hrvatskoj povijesti?”, glasilo je pitanje novinarke.

Perišić je dobio potvrdu da se radi o određenoj televiziji te odgovorio:

“Onda vam ne mogu odgovoriti. Idemo na drugo pitanje. Ne mogu. Prošle godine… Dirnuli ste mi se u obitelj, preko toga ne mogu prijeći.”